СМИ рассказали о шансах на заключение сделки по Газе до инаугурации Трампа

Соглашение об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня в палестинском анклаве вряд ли возможно до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает 27 декабря газета The Jerusalem Post.
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