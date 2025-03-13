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Царьград

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Лукашенко прибыл в Москву: встреча с почестями и важные переговоры с Путиным

Лукашенко прибыл в Москву: встреча с почестями и важные переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом. В аэропорту "Внуково" его встретили с почетным караулом.

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