Москва привлекает западных агентов для поимки иноагента

КОТ КОСТЯН Да, она издевается над российским правосудием и не скрывает этого. Показательно ироничная реакция Татьяны Лазаревой* на объявления её персоны в международный розыск – мастер-класс для прочих иноагентов.
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