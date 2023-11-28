Эрдоган заявил генсеку ООН о необходимости судить Израиль за преступления в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о необходимости судить Израиль за военные преступления, совершенные Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.
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