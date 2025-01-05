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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч «Ливерпуля» и «МЮ» должен пройти по расписанию, сообщили клубы. В 15:00 будет еще одно совещание о погодных условиях

Ранее стало известно, что игру 20-го тура АПЛ могут отменить из-за снега. «На данный момент планируется, что матч пройдет в обычном режиме, прилагаются все усилия для его проведения.

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