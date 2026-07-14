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ТАСС

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ВС РФ уничтожили два пункта управления дронами недалеко от Константиновки ДНР

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили два пункта управления украинскими беспилотниками в Алексеево-Дружковке недалеко от Константиновки ДНР, которые мешали продвижению российских штурмовиков.

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