ВС РФ уничтожили два пункта управления дронами недалеко от Константиновки ДНР

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили два пункта управления украинскими беспилотниками в Алексеево-Дружковке недалеко от Константиновки ДНР, которые мешали продвижению российских штурмовиков.
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