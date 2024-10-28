В Турции начали готовиться к визиту президента РФ после саммита БРИКС в Казани

После переговоров между лидерами Турции и России, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, прошедших в Казани, пока не установлены конкретные даты визита президента РФ в Турцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии