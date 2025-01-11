Экс-полковник СБУ: Трамп сократит финансирование Украины

МОСКВА, 11 января, ФедералПресс. Бывший полковник СБУ Олег Стариков полагает, что избранный президент США Дональд Трамп сократит денежные вливания в Украину, поскольку, по его словам, ВСУ не справляются с задачей удержания территорий.
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