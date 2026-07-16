Правда про бандеровщину

Очень хороший комментарий с Перемог.Дикость в том, что сначала завезли полмиллиона пробандеровского населения (в рамках польской "Операции Висла"), которые и полирнули то, что до этого ДВАДЦАТЬ ЛЕТ взращивали коммунисты.
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