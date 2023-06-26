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Полиция задержала пьяного пассажира, избившего бортпроводника на рейсе Москва — Владивосток

Полиция задержала пьяного пассажира, избившего бортпроводника на рейсе Москва — Владивосток

Дебоширом оказался 43-летний уроженец Нижнего Новгорода и ему грозит до пяти лет лишения свободыПьяный пассажир авиарейса сообщением Москва — Владивосток устроил дебош на борту и на бортпроводника.

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