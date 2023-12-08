Источник: Mercedes может потребовать финансовую компенсацию от FIA

Источник: Mercedes может потребовать финансовую компенсацию от FIALAT Images / MercedesКоманда Mercedes, вероятно, не оставит просто так действия Международной автомобильной федерации (FIA) в отношении своего руководителя Тото Вольфа, сообщает журналист BBC Sport Эндрю Бенсон.
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