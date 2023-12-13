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Царьград

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Под Новосибирском у мигрантов изъяли партию наркотиков на 110 миллионов рублей

Под Новосибирском у мигрантов изъяли партию наркотиков на 110 миллионов рублей

Безработным мигрантам, которые производили наркотики и делали закладки в лесах, грозит до 15-20 лет лишения свободы.

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Комментарии
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леонид рыбаков
нарко бизнес лечится только смертной казнью Пример китай где англия посадила на наркотики 95 процентов населения.  ОПИУМНАЯ ВОЙНА  КИТАЯ переходит к нам и опять уши чьи . Только казнь спасет другого не дано И не надо придумывать оговорки . иначе как сейчас все под МВД типа осведомители ОНИ НА ЭТОМ ЖИЗНЯМИ НАШЕГО НАРОДА   ЗАРАБАТЫВАЮТ
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17 час.
Русский Империалист
Верю, что совсем скоро снимут мораторий на исключительную меру, чтобы подобная плесень ставилась к стенке, а мы её не кормили долгие годы. Да и есть много других чудовищных преступлений, по которым плачет исключительная мера. 🇷🇺
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17 час.

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