Под Новосибирском у мигрантов изъяли партию наркотиков на 110 миллионов рублей

леонид рыбаков

нарко бизнес лечится только смертной казнью Пример китай где англия посадила на наркотики 95 процентов населения. ОПИУМНАЯ ВОЙНА КИТАЯ переходит к нам и опять уши чьи . Только казнь спасет другого не дано И не надо придумывать оговорки . иначе как сейчас все под МВД типа осведомители ОНИ НА ЭТОМ ЖИЗНЯМИ НАШЕГО НАРОДА ЗАРАБАТЫВАЮТ