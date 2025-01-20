Мы другой такой страны не знаем, где так вольно дышит ваххабит

В Валентина Он должен организовать надлежащий контроль и спрос. А эту даму, кстати, никто из жителей Мытищ не выбирал. Глав администрации городов, районов, областей /губернаторов/ в большинстве мест назначаются. Например, в Москве все главы районов, а также префекты в округах назначаются правительством г. Москвы во главе с С. Собяниным. Соответственно, в Московской области назначение идет через единоросса А.В. Воробьева, который подчиняется Президенту. Но а выборы у нас в стране давно превратились в обман, фикцию для избирателей, особенно с насильственным внедрением электронного дистанционного голосования, где контроль невозможен со стороны общественности. Выборами занимаюсь более 30 лет, о нарушениях постоянно пишу в Администрацию Президента, ЦИК, как и многие другие неравнодушные граждане, однако в ответ приходят циничные отписки и ситуация меняется только в худшую сторону. Шведова.

Виктор Борисов МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что ответственность за все, что происходит в стране, лежит на главе государства и от нее он уклоняться не собирается. "Ответственность за все, что происходит в стране, всегда лежит на главе государства, ну и дальше по ранжиру вниз", — сказал президент в ходе ежегодной пресс-конференции. "От этой ответственности я никогда не уклонялся и уклоняться не собираюсь", — добавил Путин. "В целом должна быть поднята персональная ответственность в Центральном банке и ответственных сотрудников правительства РФ за результаты работы на каждом участке, который им доверен. Вместе с тем считаю, что в целом административные структуры правительственной и финансовой власти справляются с тем задачами и проблемами, перед которыми стоит сегодня страна", — отметил он.