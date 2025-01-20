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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Андрей Павлов
    А где "надлежащий контроль и спрос" с стороны Президента?Конфликтные ситуации у народа возникают в основном с чиновни...Мы другой такой с...
  • Виктор Борисов
    МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что ответственность за все, что происходит в стран...Мы другой такой с...
  • Валентина
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Мы другой такой страны не знаем, где так вольно дышит ваххабит

Мы другой такой страны не знаем, где так вольно дышит ваххабит

Ольга Савельева Продолжение истории семьи таджикских ваххабитов, которой эмир вилайета Мытищи Юлия Купецкая с барского плеча подарила квартиру.

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Комментарии
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Валентина
Он должен организовать надлежащий контроль и спрос.  А эту даму, кстати,  никто из жителей Мытищ не выбирал. Глав администрации городов, районов, областей /губернаторов/ в большинстве мест назначаются. Например, в Москве все главы районов, а также префекты в округах назначаются правительством г. Москвы во главе с С. Собяниным. Соответственно,  в Московской области назначение идет через единоросса А.В. Воробьева, который подчиняется Президенту.  Но а выборы у нас в стране давно превратились в обман, фикцию для избирателей, особенно с насильственным внедрением электронного дистанционного голосования, где контроль невозможен со стороны общественности. Выборами занимаюсь более 30 лет, о нарушениях постоянно пишу в Администрацию Президента, ЦИК, как и многие другие неравнодушные граждане, однако в ответ приходят циничные отписки и ситуация меняется только в худшую сторону. Шведова.
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2 час.
Виктор Борисов
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что ответственность за все, что происходит в стране, лежит на главе государства и от нее он уклоняться не собирается. &quot;Ответственность за все, что происходит в стране, всегда лежит на главе государства, ну и дальше по ранжиру вниз&quot;, — сказал президент в ходе ежегодной пресс-конференции. &quot;От этой ответственности я никогда не уклонялся и уклоняться не собираюсь&quot;, — добавил Путин. &quot;В целом должна быть поднята персональная ответственность в Центральном банке и ответственных сотрудников правительства РФ за результаты работы на каждом участке, который им доверен. Вместе с тем считаю, что в целом административные структуры правительственной и финансовой власти справляются с тем задачами и проблемами, перед которыми стоит сегодня страна&quot;, — отметил он.
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1 час.
Андрей Павлов
А где &quot;надлежащий контроль и спрос&quot; с стороны Президента?Конфликтные ситуации у народа возникают в основном с чиновниками нижнего уровня, с такими как эта мигрантолюбка. А это ставленники ставленников Президента. Жаловаться им на них же, или жаловаться на них тем, кто их поставил, дело дохлое, как все понимают. Поэтому и стараются обратиться непосредственно к Президенту, который действительно &quot;ответственный за все&quot;, раз таких соратников набрал. А на пути обращения фильтр из ставленников. Какой уж тут &quot;надлежащий контроль и спрос&quot;! В результате &quot;Президент отметил&quot;, а гадкие чиновники это отмечание игнорируют. То есть как всегда в истории Руси, царь хороший, бояре плохие.
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10 мин.

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