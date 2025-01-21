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Царьград

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Электростельки в мороз: Все преимущества и опасности для здоровья ног

Электростельки в мороз: Все преимущества и опасности для здоровья ног

Медики обеспокоены ростом популярности электростелек с подогревом зимой. Андрей Звонков предупреждает: дополнительное тепло в обуви при активной ходьбе может вызвать грибковые заболевания, создавая благоприятную среду для их развития.

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