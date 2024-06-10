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Телеканал Бобер

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12 июня — день идей для дачи на телеканале «Бобёр»!

12 июня — день идей для дачи на телеканале «Бобёр»!

12 июня, в День России, с 10 утра мск на телеканале «Бобёр» — только самые полезные идеи для дачи!В марафоне программы «Дачные феи» Ольга Платонова и Октябрина Ганичкина расскажут обо всех тонкостях садоводства и огородничества и поделятся проверенными идеями для богатого урожая.

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