А может, Незалежная — это тоже «временно»?

Ничто не вечно под Луной Владимир Путин допустил возможность обсуждения идеи введения на Украине внешнего международного управления для проведения там демократических выборов.
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