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Энтони Ваккарелло покидает Saint Laurent после десяти лет работы

Энтони Ваккарелло уходит с поста креативного директора Saint Laurent. Официальное заявление о завершении его десятилетней работы в модном доме опубликовала компания Kering.

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