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Курские новости

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В Курской области за сутки произошло 10 пожаров

В Курской области за сутки произошло 10 пожаров

Саперы обезвредили шесть взрывоопасных предметов, пожарные шесть раз ликвидировали последствия ДТП, составлено три протокола за нарушение правил безопасности.

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