В Управлении МВД России по Нижнекамскому району прошла экскурсия для студентов «Правоохранительная деятельность» Нижнекамского филиала Ижевского финансово-юридического колледжа.
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