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Врач Саламатина: Орехи, овощи, фрукты и жирная рыба очень полезны для сердца

Врач Саламатина: Орехи, овощи, фрукты и жирная рыба очень полезны для сердца

Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина назвала продукты, которые спасут от болезней сердца.

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