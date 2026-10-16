Мятный чай способен усиливать изжогу и вызывать боль в животе, а при некоторых заболеваниях желчевыводящей системы употреблять его следует с осторожностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бернем: "коалиция...
- В Польский евродепу...
- Путин усомнился, ...
Мне больше 1-2 раз мятный чай не полезен, эффект как раз обратный наступает. Лучше ромашку при обострении срк попить или альфаксим курсом попринимать, который мне врач назначил, пользы будет больше и без последствий