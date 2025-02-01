Чешский сенатор Мирослава Немцова признала себя наследницей злодеяний нацистов, так губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал РИА Новости ее скандальное заявление о блокаде Ленинграда.
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