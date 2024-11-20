Наталью Бастрикову освободили с поста министра образования Курской области

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в связи с истечением срока контракта, временно исполнявшая обязанности министра образования и науки региона Наталия Бастрикова министра образования и науки Курской области освобождена от должности.
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