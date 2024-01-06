Axios: Израиль поручил давить на дипломатов для поддержки на суде ООН

Израильский МИД поручил своим посольствам в других государствах оказать давление на политиков и дипломатов, чтобы они выступили против дела ЮАР в Международном суде ООН, по которому Израиль обвиняется в "совершении геноцида" в секторе Газа.
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