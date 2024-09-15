Заварзин назвал эмоциональным отказ Алаудинова помогать сдавшимся в плен

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин прокомментировал высказывание командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова об отказе помочь чеченским бойцам, которые добровольно сдались в плен Вооружённым силам Украины, пишет «Лента.
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