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Царьград

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Правительство России продлило ограничения на экспорт бензина до 2025 года

Правительство России продлило ограничения на экспорт бензина до 2025 года

Правительство России продлило ограничения на экспорт бензина до конца января 2025 года, не затронув поставки от непосредственных производителей.

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