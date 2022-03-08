Российский вице-премьер предупредил Запад о гибельности антироссийских санкций в отношении мировой экономики

Вице-премьер России Александр Новак, комментируя ситуацию вокруг западных санкций в отношении поставок российских энергоносителей, сделал два весьма резонансных заявления, на которые не могли не обратить внимания в США и Евросоюзе.
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