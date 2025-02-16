Воронежцы стали активнее искать работу в январе 2025 года

В январе 2025 года воронежцы стали значительно активнее искать работу. За новогодние выходные в регионе было открыто или обновлено 20,4 тысячи резюме, что на 31% больше по сравнению с январем 2024 года и выше среднероссийских показателей.
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