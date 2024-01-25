Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Даже женщины обычной наружности строят из себя королев (с)

Даже женщины обычной наружности строят из себя королев (с)

«Вчера одной немолодой, некрасивой и неухоженной женщине предложил приехать ко мне. Она отказала – почему?» Возмущенный вопль в интернете Порой мне кажется, что все мы стали жертвами грандиозного обмана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natali Климова
Вот если честно надоело все до чертиков. Вечные проблемы. Уже поменяли бы ориентацию ВСЕ поголовно, и забыли бы все эти разногласия полов. А родить можно и без мужа из банка с этим ценным материалом. Все равно все не так, все равно разводы. Семьи уже давно не существует, там слишком тяжело и держалось только на терпении. Закончилась терпелка....
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх