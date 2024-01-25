«Вчера одной немолодой, некрасивой и неухоженной женщине предложил приехать ко мне. Она отказала – почему?» Возмущенный вопль в интернете Порой мне кажется, что все мы стали жертвами грандиозного обмана.
Даже женщины обычной наружности строят из себя королев (с)
Комментарии
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Natali Климова
Вот если честно надоело все до чертиков. Вечные проблемы. Уже поменяли бы ориентацию ВСЕ поголовно, и забыли бы все эти разногласия полов. А родить можно и без мужа из банка с этим ценным материалом. Все равно все не так, все равно разводы. Семьи уже давно не существует, там слишком тяжело и держалось только на терпении. Закончилась терпелка....
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