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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эндрик признает, что мог получить красную за удар в пах Моуриньо. Форвард «Реала» утверждает, что это не повторится

«Реал» обыграл «Алавес» в 7-м туре Ла Лиги со счетом 3:2.  На 83-й минуте нападающий мадридцев Эндрик ударил коленом защитника соперника Сантьяго Моуриньо в пах в ситуации, когда никто из них не владел мячом.

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