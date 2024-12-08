16 забавных историй, которые приключились с женщинами во время беременности

Беременность у всех протекает по-разному. Если одна вообще не заметит никаких изменений, кроме округлившегося живота, то другая прочувствует на себе все «радости» этого периода: и странные вкусовые пристрастия, и небывалую эмоциональность, и неспособность собрать мысли в кучу.