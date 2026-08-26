Гидрометцентр сообщил о тайфуне "Лала", угрожающем Камчатке

Несколько тайфунов направляются к Китаю, один из которых может затронуть Камчатку. Ведущий синоптик Марина Макарова сообщает о формировании тропического шторма "Лала", который может усилить циклон на Камчатке, вызвав осадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии