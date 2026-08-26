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Царьград

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Гидрометцентр сообщил о тайфуне "Лала", угрожающем Камчатке

Гидрометцентр сообщил о тайфуне "Лала", угрожающем Камчатке

Несколько тайфунов направляются к Китаю, один из которых может затронуть Камчатку. Ведущий синоптик Марина Макарова сообщает о формировании тропического шторма "Лала", который может усилить циклон на Камчатке, вызвав осадки.

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