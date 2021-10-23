Украина полностью выпала из цивилизованного правового пространства

Максим БарщевскийПолитикаУкраина полностью выпала из цивилизованного правового пространства Пора переходить от эмоций к рациональным выводам относительно сущности политической и правовой системы Украины.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСан СанычБандерлоги заявили, что готовы передать останки Н.И.Кузнецова в обмен на выдачу им находящихся (осужденных) в России таких-же животных-бандерлогов. Но тогда почему нет? Обменять останки Н.И.Кузнецова на останки тех, кого они хотят. Думаю, будет справедливоКомментировать
Свежие комментарии