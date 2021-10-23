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Украина полностью выпала из цивилизованного правового пространства

Украина полностью выпала из цивилизованного правового пространства

Пора переходить от эмоций к рациональным выводам относительно сущности политической и правовой системы Украины.

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Сан Саныч
Бандерлоги заявили, что готовы передать останки Н.И.Кузнецова в обмен на выдачу им находящихся (осужденных) в России таких-же животных-бандерлогов. Но тогда почему нет? Обменять останки Н.И.Кузнецова на останки тех, кого они хотят. Думаю, будет справедливо

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