Набиуллина: Банковская система РФ абсолютно здорова

Российская банковская система сейчас абсолютно здорова, это кровеносная система экономики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии