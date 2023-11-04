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Набиуллина: Банковская система РФ абсолютно здорова

Набиуллина: Банковская система РФ абсолютно здорова

Российская банковская система сейчас абсолютно здорова, это кровеносная система экономики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

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