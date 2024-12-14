Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Yeni Safak: Турция готова уничтожать израильские самолеты в Сирии

Yeni Safak: Турция готова уничтожать израильские самолеты в Сирии

Турция пообещала сбивать самолеты израильской армии (ЦАХАЛ), если те будут поддерживать с воздуха позиции курдских подразделений в Сирии, пишет издание Yeni Şafak со ссылкой на турецких высокопоставленных представителей.

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