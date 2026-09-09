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Царьград

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Экс-министр связи Никифоров, обвиняемый в создании финансовой пирамиды, сбежал из России

Экс-министр связи Никифоров, обвиняемый в создании финансовой пирамиды, сбежал из России

Расследование финансовой пирамиды вышло на бывшего главу Минкомсвязи Николая Никифорова. Ему удалось сбежать из России за два часа до ареста.

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