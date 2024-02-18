Закат украинского транзита Страны ЕС не видят необходимости продлевать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину.
Пронедра
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Закат украинского транзита Страны ЕС не видят необходимости продлевать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину.
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