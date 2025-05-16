В западной прессе продолжает появляться все больше неудобных для украинской власти «скелетов из шкафа», заставляющих проукраинскую аудиторию по-иному взшдянуть на деятельность своих кумиров во время войны.
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