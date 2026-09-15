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Воронежские новости

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Силы ПВО ликвидировали 222 БПЛА над территорией РФ

Силы ПВО ликвидировали 222 БПЛА над территорией РФ

Минувшей ночью 222 беспилотника сбили над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

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