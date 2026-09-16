Лазеры и пушки уже в космосе: стал известен ответ РФ на новое оружие НАТО

Амриканские лазеры и пушки в космосе: эксперт сказал об ответе РФ Министр ВВС США Трой Мейнк впервые официально признал развертывание на орбите американского оружия.
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