Утечка информации об игровом ноутбуке с графическим процессором RTX 50 и 192 ГБ оперативной памяти

Производитель ноутбуков Clevo, как сообщается, готовится представить на выставке CES 2025 совершенно новый высокопроизводительный 18-дюймовый ноутбук с очень мощными внутренними компонентами и процессорами нового поколения.
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