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Команды спецназа прибыли на конкурс «Полярная звезда-2022» в Республику Беларусь

Команды спецназа прибыли на конкурс «Полярная звезда-2022» в Республику Беларусь

Подразделения специального назначения из России, Венесуэлы, Судана и Ирана были доставлены на аэродром Барановичи самолетом военно-транспортной авиации ВКС России.

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