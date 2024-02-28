Концерт, викторины и многое другое проведут в Чите на день рождения Забайкалья

Программу празднования 16-го дня рождения с момента образования края опубликовал минкульт.День рождения Забайкалья будут отмечать 1 марта, потому что именно в этот день в 2008 году произошло объединение Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.
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