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Царьград

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Концерт, викторины и многое другое проведут в Чите на день рождения Забайкалья

Концерт, викторины и многое другое проведут в Чите на день рождения Забайкалья

Программу празднования 16-го дня рождения с момента образования края опубликовал минкульт.День рождения Забайкалья будут отмечать 1 марта, потому что именно в этот день в 2008 году произошло объединение Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.

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