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ВС РФ непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют технику в зоне СВО

ВС РФ непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют технику в зоне СВО

Скриншот видео Военные ремонтно-восстановительного подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют боевую технику в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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