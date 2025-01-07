ВС РФ непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют технику в зоне СВО

Скриншот видео Военные ремонтно-восстановительного подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют боевую технику в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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