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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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Жители Северного Тушина собрали груз на передовую и для госпиталей

В ближайшие дни волонтёр из Северного Тушина Андрей Морозов, основатель группы «Помощь фронту СЗАО», едет в зону СВО с очередной партией мобильных тележек, которые он с добровольными помощниками собирает для наших бойцов.

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