Отремонтированный Ленинградский мост планируют торжественно открыть 12 июня. Сегодня подрядчик приступит к нанесению здесь пластиковой разметки.
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Отремонтированный Ленинградский мост планируют торжественно открыть 12 июня. Сегодня подрядчик приступит к нанесению здесь пластиковой разметки.