Лавров прибыл на ПМЭФ после завершения африканского турне

В ходе своей поездки он посетил Гвинейскую Республику, Республику Конго, Буркина-Фасо и Республику Чад Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Петербург сразу после завершения своего африканского турне, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.