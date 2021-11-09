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Отряд кораблей Северного флота завершил деловой заход в порт Прая

Отряд кораблей и судов Северного флота (СФ) ВМФ России, возглавляемый большим противолодочным кораблём (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», утром 8 ноября покинул порт Праю — столицу островного государства Кабо-Верде, и взял курс в северном направлении.

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