Женщина ворвалась в военкомат в Санкт-Петербурге и устроила стриптиз

В одном из военкоматов Северной столицы женщина устроила странное выступление. Как передаёт телеграм-канал SHOT, совершенно голая дебоширка забежала в госучреждение, начала танцевать на столе и кричать, что она “панк”.
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