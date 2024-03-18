После обработки 99% бюллетеней Владимир Путин получил 87.33% голосов

Согласно предварительным итогам выборов президента России, после обработки ЦИК РФ 99% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом – 87.
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